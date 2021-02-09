Selçuk Özdağ'a yapılan silahlı ve sopalı saldırının yeni görüntüleri çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili 5 saldırgan tutuklanırken, saldırının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

ÖZDAĞ'A SOPAYLA VURMAYA BAŞLIYOR

Kamera kayıtlarındaki görüntüye göre, Özdağ, evinden çıktığı anda elinde paltosu siyah olan arabasına ilerlerken arkasından gelen bir kişi elindeki sopayla Selçuk Özdağ'a vurmaya başlıyor. Bunun üzerine Selçuk Özdağ karşılık veriyor. Diğer saldırgan da görüntülerde Özdağ'a vururken görülüyor.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİYLE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇELİŞTİ

Saldırganlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri ifadede Selçuk Özdağ'ın kendilerine küfür ederek yumruk attığını öne sürmüşlerdi. Ancak görüntülere bakıldığında saldırganın Selçuk Özdağ'ın arkasından gelerek vurmaya başladığı görülüyor.

5 SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

Sanıklar hakkında "birden çok kişiyle birlikte hareket ederek silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "kemik kıracak şekilde yaralama" suçundan da 3 yıldan 9 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak'ta tutuklanmış, 3 saldırgan ise 28 Ocak'ta yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme iddianameyi kabul etti.

NE OLMUŞTU

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta saat 12.35 sıralarında Cevizlidere Mahallesi'nde bulunan evinden cuma namazı için aracına bineceği sırada bir grubun saldırısına uğramıştı. Hastanede tedavi gören Özdağ emniyette verdiği ifadesinde, "Kendisine bakarak sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım, o esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darp ederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş. O da diğerleriyle birlikte önümden koşarak kaçtı" diye konuşmuştu.