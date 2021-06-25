Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, aslen nerelidir?

Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ekonomi haberciliği yapan ve birçok kanalda program moderatörlüğü yapan Selçuk Geçer, 2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü aldı. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, aslen nerelidir?

2015 yılında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcılığı yapan ve 2019 Ocak ayından itibaren Youtube kanalı üzerinden dolar altın borsa ve ekonomi üzerine videolar çekerek yayınlar yapan Selçuk Geçer ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

SELÇUK GEÇER KİMDİR?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.

Ekonomi habercisi, yorumcu ve analist olan Selçuk Geçer İstanbul FM, Expo Channel, Kanal 9, Kanal E, Kanal 24, KRT TV, Bloomberg HT, Business Channel, CNBC-e gibi kanallarda iş adamı, siyasetçi ve CEO'ların katıldığı programlar yaptı. Yeni Şafak gazetesinde yayınları yayınlandı.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Bloomber HT kanalında "Selçuk Geçer ile Reel Sektör" programının modoratörlüğünü yaptı.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Uzmanlık alanları Ekonomi Haberciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu.

KRT TV' de her hafta Pazartesi günleri yayınlanan 3GEN programında ekonomi analizleri yapmakta. Geçer, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

2015 yılında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcılığı yapan Selçuk Geçer, 2019 Ocak ayından itibaren Youtube kanalı üzerinden dolar altın borsa ve ekonomi üzerine videolar çekerek yayınlar yapmaktadır

Haber Yorumları (1)
MURAT KAYA: Bu adamı çok iyi bilirim...pandemide ev fiyatları düşecek dedi ..2,5 katına çıktı...altin gramı yakında 900 TL dedi...100 TL çakıldı..dolar 12000 TL dedi 6,80 e düştü....halki büyük yatırımcılara yem yaptı...ve halkı devlete karşı kin düşmanlığa yönelten bir provokatif...
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Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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