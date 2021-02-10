Milli Uzay Programı'nı yorumlayan Selçuk Bayraktar: İki kesim var; sevinenler ve gizli gizli sevinenler

Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, edindiği bir izlenimini paylaşıp, "Milli Uzay Programı kutuplaşılacak bir konu değil. Benim gördüğüm iki kesim var; birincisi sevinenler, ikincisi gizli gizli sevinenler" ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,Milli Uzay Programı'yla ilgili edindiği bir izlenimi sosyal medya hesabından paylaştı.

"KUTUPLAŞILACAK BİR KONU DEĞİL"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, "Arkadaşlar derin bir nefes alalım ve sakin olup serinkanlı bir şekilde düşünelim; Milli Uzay Programı kutuplaşılacak bir konu değil. Benim gördüğüm iki kesim var; birincisi sevinenler, ikincisi gizli gizli sevinenler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞUNDAKİ 10 HEDEF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıttı.

İşte Erdoğan'ın tek tek saydığı 10 hedef;