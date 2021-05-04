Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları
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Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları

Haberler.com / Sevgi Uçar - Haberler | Yüksek Teknoloji

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada kullanıcıları tarafından akım haline gelen 20 yaş challenge'ına uydu. Bayraktar, sosyal medya hesabına eklediği videoyu ''2005 Ekim, yaş 26 bir Ramazan günü hayallerle uçuyoruz. 2021 Mayıs, yine bir Ramazan günü diyorum ki; 20'li yaşlardaki gençlerimiz Milli Teknoloji Hamlesi ile önümüzdeki 5 yılda çok farklı alanlarda ülkemizi dünyada bir numaraya taşıyacaklar İnşallah!'' notuyla paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insanların sosyal medya hesaplarından yirmili yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak oluşturdukları akım olan 20 yaş challenge'ye dahil oldu. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı 2005 yılına ait videosuyla, ilk İnsansız Hava Aracı'nı eliyle gökyüzüne gönderiyor. Bayraktar ve ekibi, Türkiye'nin savunma sanayisinde çığır açacak olan projenin ilk tanıtım toplantısını büyük bir coşkuyla ve katılımla gerçekleştirdiği görülüyor.

Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları

''İHA KONUSUNDA DÜNYADA 1 NUMARA OLABİLİRİZ''

2005 yılına ait videolu paylaşımda, 26 yaşındaki Selçuk Bayraktar İnsansız Hava Aracı konusundaki gelişmelerin Türkiye için büyük bir fırsat olabileceğini ifade ederek, ''Projeler bu konuda desteklenirse 5 sene içerisinde İnsansız Hava Aracı konusunda, dünyada bir numara olabiliriz. Bu, Türkiye için büyük bir fırsat.'' dediği görüldü. Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları
Sevgi Uçar
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