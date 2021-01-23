Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Selçuk Balcı aslen nereli? Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!

Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden biri olan Selçuk Balcı bu akşam İbo Show'a konuk oluyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Selçuk Balcı aslen nereli? İşte Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!

Kulağımızın pasını silen Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden biri olan Selçuk Balcı, özellikle de Deniz Üstünde Fener şarkısıyla milyonların dikkatini çekmiştir. Peki, İbo Show konuğu Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli? Selçuk Balcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 yılında Çayeli, Rize'de doğan Türk halk müziği sanatçısıdır. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

SELÇUK BALCI - DENİZ ÜSTÜNDE FENER ŞARKI SÖZLERİ

Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner

Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner

Bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner

Bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Duman gelur dereden kapatur daği taşi

Duman gelur dereden kapatur daği taşi

Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi

Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Bu yurek yarasindan

Bu yurek yarasindan...