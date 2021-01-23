Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Selçuk Balcı aslen nereli? Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!
Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden biri olan Selçuk Balcı bu akşam İbo Show'a konuk oluyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Selçuk Balcı aslen nereli? İşte Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!
Kulağımızın pasını silen Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden biri olan Selçuk Balcı, özellikle de Deniz Üstünde Fener şarkısıyla milyonların dikkatini çekmiştir. Peki, İbo Show konuğu Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli? Selçuk Balcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener sözleri!
SELÇUK BALCI KİMDİR?
Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 yılında Çayeli, Rize'de doğan Türk halk müziği sanatçısıdır. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.
2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.
SELÇUK BALCI - DENİZ ÜSTÜNDE FENER ŞARKI SÖZLERİ
Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner
Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner
Bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner
Bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Duman gelur dereden kapatur daği taşi
Duman gelur dereden kapatur daği taşi
Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi
Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Bu yurek yarasindan
Bu yurek yarasindan...