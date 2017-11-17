Selçuk Balcı, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Sevenleri İle Buluşuyor

Bugüne kadar çıkardığı kişisel albümlerinin yanı sıra film ve dizi müzikleriyle de büyük beğeni toplayan Selçuk Balcı'nın 15 Aralık 2017 Cuma günü sahne alacağı konserde Karadeniz fırtınası esecek. Karadeniz'de yaşanan müzikal değişimin ve yeni kuşağın en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Balcı, İstanbul'un en önemli konser ve etkinlik mekanlarından Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde yeni şarkılarının yanı sıra hafızalara kazanan şarkılarını seslendirecek.



Emrah'ın yıllar önce seslendirdiği 'Ayrılamam' adlı şarkısını yakın zamanda yeniden yorumlayan ve büyük beğeni kazanan Selçuk Balcı, 2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle çıkan Patika adlı albümüyle ilk kez müzikseverlerle buluştu. Albümde yer alan Deniz Üstünde Fener adlı şarkı müzikseverler arasında büyük beğeni topladı.