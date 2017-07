Selçuk Balcı, Bahçesaraylıları coşturdu

Ünlü sanatçı kemençe ile çaldı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Kürtçe okudu



VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen 'Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali'nde sahne alan Karadeniz'in ünlü ismi Selçuk Balcı kemece çaldı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Kürtçe türkü söylemesi konsere gelenlerden büyük alkış aldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize dilen ' "Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali'nde Karadeniz'in ünlü ismi Selçuk Balcı, konser verdi. Karadeniz'in türkülerinin yanışı halkın da sevdiği türküleri okuyan Balcı, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ünlü sanatçı Selçuk Balcı'nın okuduğu şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Horon ve halayın bir arada olduğu geceyi cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, Selçuk Balcı'nın kemençe ile Kürtçe şarkı çalması ise büyük alkış aldı. Balcı daha sonra sahneye davet ettiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Fagiye Teyran'ın şiiri olan "Ey dilberi" türküsünü Kürtçe söylemesi konserdekilerden büyük alkış aldı. Kon serin sonunda ise Balcı, yine Orhan'ı sahneye davet ederek "Keçe Kurdan" türküsünü okurken, sanatçını da zaman zaman türküye eşlik etmesi büyük beğeni aldı. Konser sonra Balcı, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayıp sahne arkasında uzun süre fotoğraf çektirdi. Festivalin ilk günü havai fişek gösterisi ve dilek balonlarının bırakılmasıyla son buldu.