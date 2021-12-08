Son dakika haberi... SELÇUK 2,5 AYDIR BULUNAMADI, CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta işe gitmek için evinden ayrılan Necati Selçuk Gün'den (33), 2,5 aydır haber alınamadı. Savcılık, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Necati Selçuk Gün, 24 Eylül'de işe gittiğini söyleyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Gün'ün ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, otomobilini Yaraşlıyörük köyünde buldu. Jandarma ve AFAD'ın eğitimli köpeklerin de kullanıldığı, orman ve çevre köylerdeki aramalarında Gün, bulunamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gün ile ilgili cinayet ihtimalini değerlendirerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Gün'ün ailesi ve arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. Aradan geçen 2,5 aylık süreye rağmen Gün, bulunamadı. Gün'ün kaybolmasıyla ilgili cep telefonu sinyalleri ve en son görüştüğü kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.