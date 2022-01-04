Selanik türküsünü dinleyen Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı - Haberler
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Selanik türküsünü dinleyen Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi metrosunun temel atma töreni için kente giden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, Bengi İspir Özdülger'in seslendirdiği Selanik türküsünü dinledi. Türküye eşlik eden Akşener, duygu dolu anlar yaşadı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi metrosunun temel atma töreni için Mersin'deydi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDILAR

Akşener ve Kılıçdaroğlu, temel atma töreni öncesinde; Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "100. Yıl Etkinlik Alanı'ndaki", "Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin'in Hafızası" sergilerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Selanik türküsünü dinleyen Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Anka'nın haberine göre; Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'in verdiği konseri dinledi. İspir Özdülger'in seslendirdiği Selanik türküsünü dinlerken Akşener'in duygulandığı görüldü.

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