Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'ye açılan kapatılma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kapatma davasına ilişkin "Ağır bir anayasal suçtur" diyen Demirtaş, miting fotoğrafı paylaşıp "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" ifadelerini kullandı.

4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

"ANAYASAL SUÇTUR"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" dedi.

İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sonrasında "Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyerek mitingden bir fotoğraf paylaştı.

"SEÇİMLERİN SONUCUNU HDP BİNASI DEĞİL, HDP'LİLER BELİRLER"

Demirtaş, seçimleri işaret ederek "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP'liler belirleyecek. Bu da HDP'lilerin, zalimleri gömeceği yerdir" dedi.

Demirtaş, "Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız" ifadesini kullandı.

"GERGERLİOĞLU HALKIN VEKİLİDİR"

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine de değinen Demirtaş, "Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur" dedi.