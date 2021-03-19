Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur
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Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur

19.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:15

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'ye açılan kapatılma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kapatma davasına ilişkin "Ağır bir anayasal suçtur" diyen Demirtaş, miting fotoğrafı paylaşıp "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" ifadelerini kullandı.

4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

"ANAYASAL SUÇTUR"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" dedi.

İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sonrasında "Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyerek mitingden bir fotoğraf paylaştı.

Selahattin Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu açıklaması: Ağır bir anayasal suçtur

"SEÇİMLERİN SONUCUNU HDP BİNASI DEĞİL, HDP'LİLER BELİRLER"

Demirtaş, seçimleri işaret ederek "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP'liler belirleyecek. Bu da HDP'lilerin, zalimleri gömeceği yerdir" dedi.

Demirtaş, "Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız" ifadesini kullandı.

"GERGERLİOĞLU HALKIN VEKİLİDİR"

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine de değinen Demirtaş, "Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur" dedi.

Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur
Haber Yorumları (2)
MALATYALI: Demietaş efendi , o eskidendi. Resimdeki gibi bir gücünüz olsa bir an durmazsınız. Varsa gücünüz hodri meydan. Azdan az ölür, çoktan çok ölür. Var mı lan ötesi.
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AGA: hangi anayasa hainlik suc degil ihanet suc degil katliam suc degil terør suc degil var mi bøyle bir anayasa ayni seyi israil usa yapsaniz orda ceza ne olur haberin var mi bu adam hapis de degil mi nasil gunluk aciklama yapiyor avukat haber getiririr olsa bile suc olmasi gerek hapis de olan herkes cezasi bitene kadar konusmasi yasak olacak kisaca dunsya da bir anayasa yok ne istersem yaparim ederim diye her olay alan ne isterse yapsa ne olur o zaman baskasi cikar oy aldim sizi idam ediyorum der
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