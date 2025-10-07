Haberler

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak?

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak?
Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin verdiği ihlal kararı, itiraz edilmediği takdirde 8 Ekim'de kesinleşecek. Bu gelişme, Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM'in kararını hatırlatarak 8 Ekim tarihine dikkat çekti. Kararın kesinleşmesinin ardından gözler, Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceğine çevrildi. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından, Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin tahliyesi için istinaf mahkemesine başvurdu. Bu gelişme, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DEM PARTİ'DEN AİHM KARARININ UYGULANMASI ÇAĞRISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AİHM kararının uygulanması gerektiğini belirterek, "Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu Kobani davası tutukluları serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, yeni yasama döneminde demokratikleşme ve yasal reform beklentilerine vurgu yaptı.

"PKK İÇİN ÖZEL YASA VE İNFAZ DÜZENLEMESİ GEREKİYOR"

Hatimoğulları ayrıca, PKK'nın silahsızlanma sürecine ilişkin özel bir yasanın çıkarılması gerektiğini belirterek, infaz kanununda da değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. Bu düzenlemelerin barış süreci ve hukuk devleti açısından önem taşıdığını dile getirdi.

ŞAMİL TAYYAR: "TAHLİYE İHTİMALİ YOK"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğine dair iddiaları değerlendirerek, "Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı ve şu anda bir hükümlü. Dosya istinaf aşamasında. Ayrıca Adalet Bakanlığı, AİHM'in verdiği hak ihlali kararına itiraz hakkını kullanmış durumda. Bu nedenle şu aşamada tahliye olasılığı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
500
