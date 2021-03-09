Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur

09.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:51
Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" şeklindeki çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yok" dedi.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bizlere partimize heyetimize neler vaat edildi, nelerin yapacağına dair bizlere söz verildi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü.

DEMİRTAŞ, BULDAN'I YALANLADI

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili bir değerlendirmede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski Genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Buldan'ın sözleriyle ilgili "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Asıl sorun, AKP'nin kamuoyuna açık vaatte bulunmaması ve adım atmamış olmasıdır. Çözüm süreci ne suça ne de suçlamaya konu olmayacak kadar ciddi, ahlaki ve meşrudur. Sayın Eş Başkanımız da eminim ki gizli bir şantaj unsurundan söz etmiyor. AKP'nin çözüm sürecini sahiplenmeyen, kriminal hale getiren tutumunu eleştiriyor ve bunu teşhir etmekten söz ediyor. Ama gerçekten kast ettiği şeyi, elbette kendisi izah edecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialara da değinen Demirtaş, "Parti kurmak usul ve esasları yasalarda belirtilmiştir. İsteyen herkes, bu çerçevede dilekçesini hazırlayıp partisini kurabilir. Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" dedi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:50:55. #1.14#
title