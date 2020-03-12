Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor
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Selahattin Acar, Nazilli, Güncel

Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu'nun 21 aylığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.

12.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:39
Selahattin Acar Düğün Salonu 2. kez ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu'nun 21 aylığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.


Nazilli Belediyesi tarafından daha önce ihaleye çıkan ve 10 aylığına 250 bin liraya kiralanan Selahattin Acar Düğün Salonu, en yüksek fiyatı vererek ihaleyi alan vatandaşın belirlenen süre içerisinde ödemeyi yapmaması nedeniyle tekrar ihaleye çıkıyor.


Daha önce 10 aylık olarak ihaleye çıkarılan Selahattin Acar Düğün Salonu, bu kez 01.04.2020 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar olmak üzere 21 aylığına kiraya verilecek.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile kiralaya verilecek olan düğün salonu için muhammen bedel ise 86 bin 625 lira olarak belirlendi.


Söz konusu ihale, 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.00'de Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.


İhaleye katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin istenen belgeleri yanlarında bulundurmaları, geçici teminat bedelini önceden yatırmaları ve gerekli şartları sağlamaları koşulu aranıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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