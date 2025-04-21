Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 53. bölüm full HD tek parça izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Agah'la çıktığı manevi yolculuktan bambaşka biri olarak dönen Selahaddin, üst üste fetihlerle İslam topraklarını genişletir. Şemse'nin Selahaddin'de fark ettiği, onun dünyadan geçmiş bir halinin olduğudur. Ancak Sultan, dünyaya hakkını teslim etmeye kararlıdır ve bunun için kolları sıvar. Evvela vezir ve emirlerinden hesap sorar: Sultan Nureddin'in evlatları nasıl birbirine düşmüştür? Vakit, birbirine düşme vakti değil, kutsal şehrin her yanını sarmış dikenleri temizleme vaktidir. Ayrıca Sultan, önlerinde halledilmesi gereken somut iki engelin olduğunu, buna odaklanmaları gerektiğini vurgular: İbelin ve Kerek. Nitekim zorların kolaylaştıracak yürek de bilek de onlardadır! Şimdi sırada İbelin vardır. Selahaddin, İbelin'in ikmal yollarını kesmek için harekete geçer. Kılıç kınından çıkmıştır. Savaşta ağır yaralanan Balian, Selahaddin'le aralarında artık kan döküldüğünün bilincindedir. Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ya o, ya Sultan Selahaddin. Ona göre kutsal topraklar Hıristiyanlara aittir ve bunu herkese kabul ettirmek amacındadır. Sayra, nihayetinde kalbinin kilidini kırar ve anahtarı Börü'ye teslim eder. Öyle anlaşılıyor ki her ikisi de bir kalp yolculuğuna çıkmak üzeredir. Börü'nün diliyle: Gönüllerine düşeni, sözlerine nişanlayacaklardır. Ancak Mila'nın çevirdiği plan, Sayra'nın esir düşmesine neden olur. Abisinin emriyle İbelin'e giden yolu tutan Börü, Sayra'nın kaçırıldığı haberiyle sarsılır. Börü Sayra'yı kurtarabilecek midir? Selahaddin'in fetihleri Kudüs tarafını tedirgin etmiştir. Balian, Yudas'la birlikte İbelin savunmasını güçlendirmeye çalışır. Guy ve Chatillon da savunmaya destek olmak için harekete geçer. Yudas Selahaddin'den kurtulmak için plan yaparken, Mila da Sayra'yı Guy'ın tuzağına çeker. Guy'ı öldürmeye karar veren Sibylla ise bunu fırsat bilecektir. William Prenses'in arzusunu yerine getirebilecek midir? Balian İbelin'e giden yolu güvene alabilecek midir? Yudas'ın Selahaddin'e kurduğu pusunun sonucu ne olacaktır?

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE? SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİNEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.