Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (4)
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Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (4)

BAKAN SOYLU, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KABRİNİ VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİRize ve Artvin'deki sel bölgelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun...

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (4)
14.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:44

BAKAN SOYLU, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KABRİNİ VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Rize ve Artvin'deki sel bölgelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyündeki kabrine giderek dua etti. Şehit babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı da evinde ziyaret eden Soylu, aileyle sohbet ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Bütün aileye de dua ve temennilerimi iletirseniz. Hanımefendiye de selamlarımızı iletin. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.


Kaynak: DHA

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