Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
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Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden iki arkadaş 13 yaşındaki Mustafa Arslan ve 8 yaşındaki Burak Önder gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün meydana gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden iki arkadaş 13 yaşındaki Mustafa Arslan ve 8 yaşındaki Burak Önder gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün yaşanan acı olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeşiltepe Mezarlığı mevkiinde meydana gelmiş, bölgede aniden bastıran sağanak yağmurun neden olduğu sel sularına kapılan 3 çocuktan biri olayı gören vatandaşlar tarafından kurtarılırken Mustafa Aslan ve Burak Önder sel suları ile sürüklenmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Arslan'ın da oğlu olan Mustafa Arslan ve komşusu da olan arkadaşı Burak Önder Cumhuriyet Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yeşiltepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları adeta sel olurken iki çocuğunu yakınları sinir krizleri geçirdi. - TEKİRDAĞ

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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