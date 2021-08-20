Sel sularına kapılan bisikleti için gözyaşı döken Efe Osman'ın yüzü hediye edilen yenisiyle güldü

Selin etkili olduğu Sinop'un Türkeli ilçesinde bisikleti sel sularına kapıldığı için gözyaşı döken 10 yaşındaki Efe Osman Keser'e, yenisi hediye edildi.

Selin etkili olduğu Sinop'un Türkeli ilçesinde bisikleti sel sularına kapıldığı için gözyaşı döken 10 yaşındaki Efe Osman Keser'e, yenisi hediye edildi.

Selde evleri zarar gördüğü için ailesiyle ilçe merkezinde bulunan Yatılı Bölge Okulunda misafir edilen Efe Osman, sel anında kaybolan bisikletinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğluna üzülen anne Zeynep Keser, durumu okulu ziyaret eden AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'a iletti.

Anne Keser'in isteği üzerine Giresun, aldırdığı bisikleti parti görevlilerince okula göndererek Efe Osman'a teslim ettirdi.

Anne Keser, AA muhabirine, psikologların kendisine oğlunun bisikleti nedeniyle çok üzgün olduğunu söylediklerini anlattı.

Okulda kendilerini ziyarete gelenlere durumunu aktardığını ifade eden Keser, "Sel olduğu sırada oğlum, 'Anne bisikletim sele gidiyor, kurtar.' dedi. Ben de 'Giderse gitsin oğlum, canımız sağ olsun.' dedim. Sonra görevli psikologlara bisikletini söylemiş. Çok üzülüyor, ağlıyordu. Allah razı olsun, yeni bisiklet hediye ettiler. Oğlum şimdi çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Keser, evlerinin sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Evimizden hiçbir şey alamadık. Canımızı kurtarmanın derdine düştük. Oğlumun da tabii bütün eşya ve oyuncakları evde kaldı. Şimdi yüzü güldü biraz." dedi.

Efe Osman ise kendisine hediye edilen bisiklet nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu