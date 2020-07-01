Sel suları otomobili böyle sürükledi Sel suları otomobili böyle sürükledi Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı Geçtiğimiz gün ilçede...

Sel suları otomobili böyle sürükledi Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı Geçtiğimiz gün ilçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi. Aşşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalaslar ve bir otomobili sürükledi. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekti. Kaynak: İHA