Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç - Haberler | Güncel

Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü Belediye personeli ile yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını gören yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü

Belediye personeli ile yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını gören yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Belediye personelinin ise "Senin gözyaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız" diyerek yaşlı kadına sarılması duygulandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketini yaşayan Kocaali ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çamur dolu kanalları temizliyor, su dolan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi yapıyor. Bir yandan tahrip olan noktalarda onarım ve düzenleme çalışmaları sürerken, diğer taraftan ise selden zarar gören vatandaşlar tespit ediliyor. Eşyaları su içinde kalan ve zor günler geçiren vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyen ekipler eşya, yiyecek, temizlik malzemesi ve tüm araç gereçlerin teminini sağlıyor. Sosyal hizmetler görevlileri ilçede yaklaşık 60 ev ve iş yerinin selden zarar gördüğü Demiraçma ile yine yaklaşık 50 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Alandere Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

"Senin gözyaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız"

Sel mağduru vatandaşlardan 65 yaşındaki Kıymet Arar, kendilerini ziyaret eden belediye ekiplerini gözyaşlarıyla karşıladı. "Senin gözyaşın dökülmesin, ne gerekiyorsa yaparız" diyen ekiple yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise duygulandırdı.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Bölgedeki son durumla ilgili bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, "Sel felaketini yaşayan Kocaali ilçemizde hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Demiraçma ve Alandere Mahallelerimizde hasar tespiti için gerekli çalışmaları yaptık. Çamur ve suyun tahrip ettiği yollar ve su kanallarında temizlik yapıyoruz. Taşkın sebebiyle iş yerlerine ve evlere giren suları görevli ekipler tahliye ediyor. Sosyal hizmette görevli personelimiz, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın kapısını çalıyor. Olumsuz durumdan etkilenen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları soruluyor ve kısa sürede temin ediliyor. Bu mahallelerimizde hayatın en kısa sürede normale dönmesi için gayretle çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın inşallah" diye konuştu.

Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü
Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü
Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü
Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç

Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kartal Tibet İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:00:40. #1.16#

title