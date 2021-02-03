Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
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Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı

03.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:15
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı

İZMİR'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araçta hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araçta hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Dün İzmir'i vuran sel felaketinde, Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi'nin taşması sonucu Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç, sel sularına kapıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk olarak suda kaybolan Kaan Soydan'ın cansız bedenine ulaştı. Akşam saatlerinde ise kayınpeder Hıdır Öztürk'ün araç içindeki cansız bedeni bulundu.Fabrikada çalışan, biri 10 aylık, diğeri 2 yaşında 2 kız çocuğu babası olan Soydan ile kayınpederinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından damat ve kayınpederinin cenazeleri, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı. Damat ve kayınpederinin, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


- İzmir
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı
Sel felaketinde yaşamını yitiren damat ve kayınpederin cenazeleri yakınları tarafından alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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