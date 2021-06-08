Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler?
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Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler?

Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler?
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Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu. Seksenler, yeni sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam edecek. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler?

SEKSENLER DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'Seksenler', yeni sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam edecek. Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan yer alıyor. Ayrıca 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor. Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber 'Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da 'Seksenler' kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

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