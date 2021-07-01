Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 2. bölüm bugün var mı? Seksenler 3. fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 2. bölüm bugün var mı, Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 3. bölüm bugün var mı, Seksenler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahalle sakinleri olağan ve güzel bir hayat sürerken hiç beklemedikleri birinin mahalleye geri döneceğini öğrenirler. Bu kişi Çağatay'dan başkası değildir. Üstelik yalnız değildir. Yanında karısıyla gelmiştir. Çağatay'ın, evlendiğini annesi Rukiye'ye nasıl söyleyeceği merak konusu.... Ahmet'in bu habersiz evliliğe tepkisi ne olacak? Çağatay aynı zamanda babası Fehmi'yi çok özlemiştir ve eski anıları hatırlar, duygusal anlar yaşanır. Tüm bunlar olurken Butik Ali mahalleye çok gösterişli bir giriş yapar. Mahalle sakinleri Butik Ali'de yaşanan bu değişikliği anlamaya çalışır.