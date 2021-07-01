Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 2. bölüm bugün var mı? Seksenler 3. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 2. bölüm bugün var mı, Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...