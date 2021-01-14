Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna karakterini canlandıran Eda Akalın kimdir? Eda Akalın kaç yaşında ve nereli?
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Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna karakterini canlandıran Eda Akalın kimdir? Eda Akalın kaç yaşında ve nereli?

14.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:03
Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna karakterini canlandıran Eda Akalın kimdir? Eda Akalın kaç yaşında ve nereli?

TRT1'in sevilen dizisi Seksenler uzun sezonlar izlendi ve çok sevildi. Seksenler dizisi konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çeken bir dizi. Peki, Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna karakterini canlandıran Eda Akalın kimdir? Eda Akalın kaç yaşında ve nereli?

Uzun yıllardır sevilerek izlenen Seksenler dizisinin sevilen karakteri Fehmi'nin yeğeni Suna diziye dahil oldu. Sosyal medyada Seksenler dizisi Suna ilgi gördü. Peki, Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna karakterini canlandıran Eda Akalın kimdir? Eda Akalın kaç yaşında ve nereli?

SEKSENLER'İN SUNA'SI EDA AKALIN KİMDİR?

Eda Akalın, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki Eda Akalın, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü de tamamlayan Akalın, Craft Oyunculuk Atölyesi'nde de yer alan Eda Akalın tiyatro ve dizi oyuncusudur. Şimdilerde Seksenler dizisinde Fehmi'nin yeğeni Suna olarak yer alan Eda Akalın, daha önce Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.

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