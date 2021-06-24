Seksenler Rıza Amir kimdir? Seksenler Onur Dİlber kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Rıza Amir karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Onur Dİlber hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Onur Dİlber kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Rıza Amir kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Onur Dİlber, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Rıza Amir kimdir? Seksenler Onur Dİlber kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER RIZA AMİRKİMDİR?

Rıza Amir, mahalleliye iyi davranması, haklıyı haksızı ayırt etmek için gösterdiği çabasıyla takdir toplayan, mahalleli tarafından sevilen bir karakterdir.

ONUR DİLBER KİMDİR?

Seksenler dizisinde Selahattin ile birlikte karakolun demirbaşlarından biri olan Laz Komiser'i canlandıran Onur Dilber Selahattin'e kızınca "Kenduna haritadan bir yer beğen Selahattin" diyen eşine karşı oldukça kibar ama iş yerinde oldukça sert bir komiseri canlandırmaktadır.

Seksenler dizisi Laz Komiser Onur Dilber 1982 yılında Trabzon'da doğmuştur. Çukurova Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuş tiyatro kökenli bir oyuncudur. Haliç Üniversitesi'nde ileri oyunculuk masteri yaptı. 5 Şehir ve Kamil İnsan adlı sinema filminde rol alan Seksenler dizisinde ise Laz komiser olarak ünlendi. Yeni çekilecek olan Seksenler dizisinde de yer alması kesinleşen Onur Dilber yine karakol komiseri rolünde olacak