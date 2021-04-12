Seksenler bitti mi? Seksenler sezon finali ne zaman?

TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Seksenler yeni bölüm yayınlanmayınca dizinin akıbeti merak edildi. Severek diziyi izleyenler Seksenler bitti mi? Seksenler sezon finali ne zaman soruları merak etmeye başladılar. Peki, Seksenler bitti mi? Seksenler sezon finali ne zaman?

Seksenler dizisi hafta içi her gün TRT1 de ekrana geliyordu. Ancak koronavirüsü onun çekimlerini de etkiledi ve dizi yayınlarını durdurdu. Çekim yapılmayınca da yeni bölümler ekrana gelmemeye başladı.

SEKSENLER BİTTİ Mi?

Seksenler dizisi hafta içi her gün TRT1 de ekrana geliyordu. Ancak koronavirüsü onun çekimlerini de etkiledi ve dizi yayınlarını durdurdu. Çekim yapılmayınca da yeni bölümler ekrana gelmemeye başladı.Dizinin çekimleri uzun bir süre ertelendi ve çekimler yapılmayacak. Seksenler dizisi Yayından mı Kaldırıldı? Evet dizinin yeni bölümleri çekilmeyince mecburen yayın akışından çıkardı TRT.

Seksenler Dizisi 6-7 Nisan ve 8 nisan tarihlerinde ekrana gelmeyecek. Ancak Seksenler dizisinin oyuncuları boş durmayacak ve Seksenler dizisinin ev yapımı halini izleyicilerle buluşturmaya 9 Nisan perşembe gününden itibaren başlayacaklar. Ev Yapımı dizisi 9 Nisanda TRT de başlıyor.