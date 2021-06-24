Seksenler Ahmet kimdir? Seksenler Şoray Uzun kim, kaç yaşında, nereli?
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Seksenler Ahmet kimdir? Seksenler Şoray Uzun kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler Ahmet kimdir? Seksenler Şoray Uzun kim, kaç yaşında, nereli?
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Seksenler dizisinde Ahmet karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Şoray Uzun hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Şoray Uzun kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Ahmet kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Şoray Uzun, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Ahmet kimdir? Seksenler Şoray Uzun kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER AHMETKİMDİR?

Evin büyük oğlu. Bir yandan hayatın harala gürelesi içinde kendi ayakta durmaya çalışıp çocuklarına da gelecek sağlamak, ama bir yandan da her şeyden aziz bildiği baba ocağını gözetip kollamak zorundadır.

ŞORAY UZUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1967

Kaç yaşında: 54yaşında

Nereli: Razgrad, Bulgaristan

Boy: 1,8 m

Değişik film ve dizilerde görev aldı. Hâlen, televizyon programı sunuculuğu yapmaktadır. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde mastır öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. TRT 1'de yayınlanmış olan Seksenler adlı dizide Ahmet rolünü canlandırmıştır. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ayrıca kendisi Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

1999 senesinde, Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

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