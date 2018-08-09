Sekmen: "Son Yıllarda Yapılan Organizasyonların En Büyüğü"

Erzurum, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde "Türk oyunları Erzurum'dan yükselir" sloganıyla önemli bir kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak

Türklerin icadı olup Türklerin geliştirmiş olduğu birçok oyunun sergileneceği Türk Oyunları Festivali 10,11 ve 12 Ağustos günleri Erzurum'da vatandaşları yeniden medeniyetle ve geçmişimizle buluşturacak.

"Son yıllarda yapılan organizasyonların en büyüğü"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu organizasyonda Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular vakfı, şehrimizdeki firmalarında katkılarıyla bu organizasyon şehrimizde 10,11,12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Belki de son yıllarda yapılan organizasyonların en büyüğü olarak görmek mümkün. Önce şunu ifade edeyim milletleri millet yapan değerleri vardır, adet, gelenek, görenek, kültürel ve sportif faaliyetler tabi bizlerde büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak geçmişte 3 kıtada toprakları bulunan ve bir medeniyet kuran ve Türk milleti olarak bizi biz yapan değerlerden biride bizim ecdadımızın geliştirmiş olduğu spor dallarıdır. 3 gün içerisinde Atlı cirit, Atlı okçuluk, Gökbörü, Karakucak güreşleri, Aşık, Mangala ve çocuk oyunları olmak üzere bir çok oyunla önemli faaliyetler icra edilecek. Bize büyük katkı sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Necmettin Bilal Erdoğan'a ve yine Türkiye Geleneksel Spor Dalları Başkanlığına, Okçular Vakfına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM