Şekip Mosturoğlu kimdir?
Şekip Mosturoğlu olan Türk avukat ve yönetici hakkında son zamanlar sıkça araştırılan kişiler arasında yerini aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki göreviyle de tanınan Şekip Mosturoğlu kimdir? Detaylı bilgilere için haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şekip Mosturoğlu olan Türk avukat ve yönetici hakkında son zamanlar sıkça araştırılan kişiler arasında yerini aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki göreviyle de tanınan Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu hayatı hakkında bilgilere için haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!
ŞEKİP MOSTUROĞLU KİMDİR?
Şekip Mosturoğlu, 1966 İstanbul doğumludur. Evli ve iki çocuk sahibi olan Mosturoğlu, İngiliz diline hakimdir. Mezun olduğu okullar ve görev aldığı yerler aşağıdaki gibidir;
- Kuleli Askeri Lisesi mezunudur. (1980 – 1984)
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. (1984 – 1988)
- İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans mezunudur. (1988 – 1989)
- İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.
- 1997 – 2004 yılları arasında TFF Hukuk Kurulu Üyeliği, UEFA Marketing Panel Üyeliği ve TFF Yayın Kurulu Üyeliği yapmıştır.
- 2004 – 2005 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.
- 2005 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan olarak görev yapmaktadır.
- TMOK Spor Hukuku Komisyon üyesidir. Spor Hukuku konusunda makaleleri vardır.
- Değişik üniversitelerde spor hukuku dersleri vermektedir. Spor Hukuku Enstitüsü Kurucu Üyesi ve halen Başkan Yardımcısıdır.