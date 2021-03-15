Şekip Mosturoğlu kimdir?

Şekip Mosturoğlu olan Türk avukat ve yönetici hakkında son zamanlar sıkça araştırılan kişiler arasında yerini aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki göreviyle de tanınan Şekip Mosturoğlu kimdir? Detaylı bilgilere için haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şekip Mosturoğlu olan Türk avukat ve yönetici hakkında son zamanlar sıkça araştırılan kişiler arasında yerini aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki göreviyle de tanınan Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu hayatı hakkında bilgilere için haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

ŞEKİP MOSTUROĞLU KİMDİR?

Şekip Mosturoğlu, 1966 İstanbul doğumludur. Evli ve iki çocuk sahibi olan Mosturoğlu, İngiliz diline hakimdir. Mezun olduğu okullar ve görev aldığı yerler aşağıdaki gibidir;