Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu - Haberler
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Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu

Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şeker zannettikleri fare zehrini yiyen 2 kardeş hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şeker zannettikleri fare zehrini yiyen 2 kardeş hastanelik oldu.

Olay Turgutalp mahallesi Kiraz sokaktaki bir evde meydana geldi. Turgut Efe D.(5) ve İpek Su D.(3), dolapta buldukları fare tozunu şeker zannedip yediler. Bir süre sonra odaya gelen annesi Merve D.,çocukların elinde fare zehrini görüp aldı. Bir süre sonra çocuklar istifra etmeye başladı. Ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümüne sevk edildiler. - BURSA

Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu

Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu

Şeker zannedip yediler. 2 kardeş hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Turgutalp, İnegöl, Bursa, su, 3. Sayfa, Haber

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