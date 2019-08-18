"Şehzadeler şehri" bayramda 30 bin kişiyi ağırladı

18.08.2019 12:32

Kültür turizminde yıldızı parlayan, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Amasya, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'yı Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

Amasya'da Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, ziyaretçilerini Osmanlı dönemine yolculuğa çıkaran Yeşilırmak'ın kenarına dizilmiş Yalıboyu evleri, Şehzadeler Müzesi, Bimarhane, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi gibi eserlerle kentin her yerinde tarihin izlerini görme imkanı bulunuyor.

Son yıllarda kültür turizminin yanında termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'da Valilik ve Belediyenin turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucu şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanıyor.

Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kurban Bayramı'nda kentte 30 bin kişi misafir edildi.

"Hedeflenen potansiyele ulaşılmaya başlanıyor"

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, AA muhabirine, kentte hedeflenen turist potansiyeline ulaşılmaya başladığını söyledi.

Birçok şehre geçiş noktasında olan Amasya'nın bu durumdan da istifade ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"İnsanlar şehirlerine dönerken mutlaka buraya uğruyor. Vatandaşlarımız Amasya'ya geldiğinde buranın 8 bin 500 yıllık bir tarihi şehir olduğunu görecekler ve termal turizm, yayla turizmi, tarih turizmi olsun hepsinden bir parça bulacaklar. Amasya'nın tamamı bir açık hava müzesi gibi. Tarihi dokusuyla dünyada bozulmamış 5 şehirden biri olan Amasya'yı görmeden, kimse daha iyisini gördüğünü söyleyemesin diyoruz."

"Tarihin kokusunu hissedebiliyorsunuz"

Amasya'yı ziyaret edenlerden Metin Aydoğdu ise "Erzurum'a seminere gidiyorduk, yol üzerindeyken Amasya'ya da gelelim diye uğradık. Çünkü Amasya tarihi ve kültürü bol olan bir yer. Osmanlı'nın en güzel şehirlerinden birisi. Burada gezerken gerek Yalıboyu evleri, gerek Kral Kaya Mezarları'yla olsun gerek müzeleriyle olsun tarihin kokusunu hissedebiliyorsunuz. Herkesin buradaki yaşayan tarihi görmesini öneririm." diye konuştu.

Kaynak: AA