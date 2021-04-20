Şehzadeler'de tapu işlemlerini kolaylaştıran çalışma
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Şehzadeler'de tapu işlemlerini kolaylaştıran çalışma

Şehzadeler'de tapu işlemlerini kolaylaştıran çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediyesi ve İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belediyenin bilgileri tapu yetkililerine açıldı.

Şehzadeler Belediyesi ve İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belediyenin bilgileri tapu yetkililerine açıldı. Böylece tapuda işlem yapılacak bir alanın bilgileri tapu yetkililerince görülecek, vatandaş rayiç bedel belgesi almak için belediyeye giderek zaman kaybı yaşamayacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur'u ağırladı. Ziyarette iki kurum arasında vatandaş lehine anlamlı bir işbirliği protokolüne imza atıldı. İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Belediyemizin bilgilerini tapu müdürlüğümüz ile paylaşıma açıyoruz. Böylece tapuda işlem yapılan bir alan ile ilgili rayiç bedeller anında görülecek, vatandaşlarımız rayiç bedel belgesi almak için ayrıca belediyeye gelerek bir zaman kaybı yaşamayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bakanlığımıza, bölge müdürlüğümüze böyle bir imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ise şöyle konuştu: "İki kurum da vatandaş için çalışıyor. Vatandaşımız en hızlı en güvenli bilgiyi vermek bizim görevimiz. İnşallah bu protokol ile bir evrak için vatandaşın tapu ve belediye arasında gidip gelmesi ortadan kaldırılmış oluyor. Hayırlı olsun" - MANİSA

Şehzadeler'de tapu işlemlerini kolaylaştıran çalışma
Şehzadeler'de tapu işlemlerini kolaylaştıran çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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