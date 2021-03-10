Şehzadeler Belediyesinin kursu salgın sürecinde derman oldu

Şehzadeler Belediyesi, açtığı el sanatları kursuyla korona virüs salgını sürecinde evde kalan otizmli bireylerin ve ailelerinin imdadına yetişti.

Şehzadeler Belediyesi, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla orta, ağır düzeyde otizm engelli olan bireyler için ahşap boyama kursu açtı. Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen kursa katılan otizmli Hilal Güngör ve Osman Serdar Arslan, öğretmenleri Meral Demir ve Hakan Karataş eşliğinde, ahşap zımparalama ve boyaması, seramik hamurundan da yaprak ve çiçekler yapıyor. Aldıkları mesleki eğitim sayesinde bir yandan öğrenen ve sosyalleşen kursiyerler, üretmenin de mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerler ürettiği ürünleri aile bireylerine hediye ediyor. El sanatları öğretmeni Meral Demir, "Otizmli ailelerin kurs talebi oldu. Ben de talebi Şehzadeler Belediyesi yetkililerine ilettim. Otizmli çocuklarımıza ahşap boyama ile ilgili bir kurs açtık. Pandemi sürecinde başka bir yere gidemeyen çocuklar kursa geldiği zaman çok seviniyorlar. Ahşabın zımparalanması ve boyamasını kendi başlarına yapabiliyorlar. Ürünleri istedikleri gibi boyayarak mutlu oluyorlar. Seramik hamurundan yapraklar ve çiçekler yapıyoruz. Hamur, çocuklarımızın hem bedenlerinin hem de ellerinin motor ve kas gelişimini sağlıyor" diye konuştu.

Kursiyer Hilal Güngör'ün annesi Arife Güngör, "Kurs çok faydalı oldu. En önemlisi de çocuklar evden dışarı çıktı ve sosyalleşti. Pandemiden dolayı evde enerjilerini atamıyorlardı. Kurs sayesinde çocuklar enerjilerini attığı için de çok mutlu oluyorlar. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı