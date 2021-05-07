Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği

Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 11 araç ve şoför tahsis etti.

Şehzadeler Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 11 araç ve şoför tahsis etti.

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi gösteren korona virüs salgınına karşın uygulanan tam kapanma sürecinde Şehzadeler ilçesinin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 11 araç bir filo ve şoför tahsisi gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi alan korona virüs salgınına karşı ülke olarak hep beraber mücadele etmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Şehzadeler Belediyesi olarak sürecin en başından bu yana elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Daha önce özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve karantinadaki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını görmek, alışverişlerini yapmak, ilaçlarını almak için 9 araçlık filomuz ve personelimizle Vefa Sosyal Destek Grubuna katkı sağlamıştık. Şimdi de tam kapanma sürecinde yine Vefa Destek Grubu gibi ilçemiz genelinde korona virüsten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet götüren bir oluşuma 11 araçlık bir filo ve şoför desteği verdiğimiz için çok mutluyuz. Arkadaşlarımız bu süreçte evde kalan hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacı için seferber olacak, maaşlarını evlerine götürecek. İlçemizin ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağına inancımız tam. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, tedavi sürecindekilerin ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği
Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği
Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:34:43. #1.14#

title