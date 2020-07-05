Şehrin simgesi 'Aksaray Malaklısı' köpeği heykeline maske takıldı AKSARAY Belediyesi, koronavirüs vakalarının artması üzerine maske kullanımına dikkat çekmek için kenti sembolize eden şehirlerarası otobüs terminali kavşağındaki 'Aksaray Malaklısı' köpeği heykeline maske taktı.

AKSARAY Belediyesi, koronavirüs vakalarının artması üzerine maske kullanımına dikkat çekmek için kenti sembolize eden şehirlerarası otobüs terminali kavşağındaki 'Aksaray Malaklısı' köpeği heykeline maske taktı.

Aksaray Belediyesi, pandemi nedeniyle zorunlu olmasına rağmen takılmayan maske kuralına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için renkli bir çalışmaya imza attı. Belediye ekipleri, iri cüssesiyle dikkat çeken çoban köpeklerinden olan ve kentin simgeleri arasında yer aldığı için şehirlerarası terminali kavşağına daha önce dikelen Aksaray Malaklısı köpeği heykeline maske taktı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Aksaray Malaklısı'nın maskeli fotoğrafı yüzlerce beğeni aldı.

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Kaynak: DHA