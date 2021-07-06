Şehrin İlk Gezici Tiyatro Etkinliği Finalini Yaptı

Tiyatro bitti konserler başlıyorUşak Belediyesi, kent tarihinde ilk kez yapılan gezici tiyatro etkinliğini Kalfa Mahallesi'nde düzenlenen son programla noktaladı.

Tiyatro bitti konserler başlıyor

Uşak Belediyesi, kent tarihinde ilk kez yapılan gezici tiyatro etkinliğini Kalfa Mahallesi'nde düzenlenen son programla noktaladı. Yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler büyük beğeni topladı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilkini Bölme ve Kurşunluk Mahallelerinde gerçekleştirdiği Medusa Müzikali Tiyatro Oyununun son gösterisini Kalfa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşturdu.

Dokuz gün boyunca belediyeye bağlanan dokuz mahallede gerçekleştirilen, özellikle gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Medusa Müzikali Tiyatro Oyunu birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Doğa ve insan temasını bazen gülümseterek bazense düşündürerek işleyen çocuk tiyatrosuna, miniklerin yanı sıra aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Her yaştan katılımın olduğu, birçok sahne şovunun ve yarışmanın yapıldığı program vatandaştan tam not aldı.

Tiyatro etkinliklerinde çocuklara Efecan Orman Kahramanı boyama kitabı hediye edilirken çeşitli ikramlar sunuldu.

KONSERLER BAŞLIYOR

Öte yandan Uşak Belediyesi tarafından daha önce yenilenerek hazır hale getirilen Huzurpark Açık Hava Tiyatrosu'nda 3 gün sürecek konserler bugün itibariyle başlıyor.

Galasında Uşaklı sanatçı Ufuk Çakır ile Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın yer alacağı etkinlikte, yerel sanatçılar 4-5 ve 6 Temmuz'da notalara can verecek.

Konserler saat 21. 00'de başlayarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Habermetre