Şehrengiz Nedir?
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Şehrengiz Nedir?

17.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:45
Şehrengiz Nedir?

Şehrengiz kelimesini günlük hayatımızdaki diyaloglarda pek kullanmamakla birlikte yazılı kaynaklardan aşina olduğumuz bir kelimedir. Edebiyat alanında kullanılan Şehrengiz kelimesinin anlamı daha çok öğrenciler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda anlamı merak edilen şehrengiz kelimesini sizin için araştırdık. Şehrengiz Nedir? cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehrengiz kelimesini günlük hayatımızdaki diyaloglarda pek kullanmamakla birlikte yazılı kaynaklardan aşina olduğumuz bir kelimedir. Edebiyat alanında kullanılan Şehrengiz kelimesinin anlamı daha çok öğrenciler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda anlamı merak edilen şehrengiz kelimesini sizin için araştırdık. Şehrengiz Nedir? cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEHRENGİZ NEDİR?

Şehrengiz, Divan edebiyatında bir şehri ve o şehrin güzellerini anlatan eserlerdir.

Daha çok klasik mesnevî tarzında kaleme alınan bu yapıtlarda tevhid, münacaat, na't gibi Allah'ı, birliğini ve Muhammed'i anlatan kısımlara rastlanmaz. Bu eserlerin başında şehirle ilgili çok umumi bilgiler verilir ve şehre övgü düzülür. Bazen bahar ve tabiat tasvirleri yapıldıktan sonra, bir şehirdeki güzellerin bir veya iki beyitlik tanımları verilir. Bu güzeller güzellikleriyle şehri birbirine kattıklarından eserlere 'Şehr-engiz', yani Şehir Karıştıran denilmiştir.

Divan edebiyatında ilk şehrengizi yazan Priştineli Mesihî'dir. 16. yüzyılın başında başlayan ve kısa zamanda çok yayılan şehrengiz geleneği on sekizinci yüzyılda sona ermiştir.

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