Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
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Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

05.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:47
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) naaşı memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) naaşı memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından şehitlerin cenazeleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehitleri; aileleri ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Askeri uçaktan ilk olarak Ankara'daki törene katılan şehitlerin aileleri indi. Daha sonra Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Türk bayağına sarılı tabutları indirildi. Askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşları cenaze nakil aracına taşınırken aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Mehmet Demir'in cenazesi Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülürken, şehit Nazmi Yılmaz'ın naaşı ise Afşin Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Demir, yarın saat 11.00'de merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde, Yılmaz ise saat 15.30'da Afşin ilçesinin Kuşkayası Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi
Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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