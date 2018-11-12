Şehitlerimizi Uğurluyoruz

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kaymakçı'nın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla getirildiği Gaziantep Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilişi sırasında, annesi Zeynep ve babası Vakkas Kaymakçı ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Aile fertleri, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürülen şehidin tabutuna sarılıp helalleşti. Kaymakçı'nın anneannesi de torununun fotoğrafına sarılıp "Mis gibi kokuyor." diyerek ağladı.

Anne Zeynep Kaymakçı'yı AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teskin etmeye çalıştı.

Şehit Kaymakçı'nın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerler, protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, şehitlikte dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, şehidin silah arkadaşlarından birinin babası olduğu öğrenilen Oktay Duman, cep telefonundan gerçekleştirdiği görüntülü aramayla, şehidin arkadaşlarına cenaze törenini izleterek, "Oğlum bakın Gaziantep size sahip çıkıyor, yalnız bırakmıyor. Emanetiniz burada. Hepiniz Allah'a emanet olun." dedi.

Yaklaşık 10 aylık asker olduğu belirtilen şehidin, 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.