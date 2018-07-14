Şehitleri İçin Satranç ve Futbol Turnuvaları Düzenlendi - Novi

Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da da Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ve Novi Pazar Kültür Merkezi tarafından satranç ve çocuk futbol turnuvaları düzenlendi.

Turnuvaların ardından Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Boşnak Azınlık Konseyi (BNV) Başkanı Sulejman Ugljanin ve TÜMED Başkanı Nazim Licina'nın katılımıyla Novi Pazar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray'ın eski futbolcusu Zoran Simovic takdim etti.