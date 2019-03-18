Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tören düzenlendi.

Baskil Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Oğuz Cem Murat yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen üstün başarıyla değinerek, "Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi de katıldı.

Öte yandan, Baskil Müftülüğü'nce "Çanakkale Şiirini Ezbere Okuma Yarışması" düzenlendi.

Kaynak: AA