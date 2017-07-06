Şehitler Anısına Tekvando Turnuvası

"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da başladı.



Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular kayıtlarını yaptırdıktan sonra tartıya çıktı. İşlemlerin ardından erkeklerde 33, 41 ve 49 kilo, kızlarda ise 29, 37 ve 44 kilolardaki sporcular tatamiye çıktı.



Etkinliğin gerçekleştirildiği salona 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı "Allah yolunda ölenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." yazılı pankart asıldı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Halit Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek etkinliğin 15 Temmuz şehitlerine ithafen gerçekleştirildiğini söyledi.



Avcı, yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceğini bildirdi.



Organizasyon 8 Temmuz'da sona erecek.