Şehitkamil'deki camilerde tedbir elden bırakılmıyor Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde genel temizliklerinin yanı sıra koronavirüsün yayılmasını önlemek adına dezenfekte işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Camilerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler, periyodik olarak ilçe genelindeki her camide genel temizliğin yanında dezenfekte işlemi de gerçekleştiriyor. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, son olarak Hanifi Şireci Cami'nde çalışma yürüttü. İlk olarak halılara anti bakteriyel toz serpildi ve halılar, elektrikli süpürgelerle temizledi. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yaptı. Ayrıca tuvaletlerle birlikte cami avlusunda da çevre temizliği yapıldı.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI BİZLERİ ZİYADESİYLE MUTLU ETTİ

Verilen hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Hanifi Şireci Cami İmam Hatibi Cabir Emre, "Malum koronavirüsün yayılmasını önlemek adına Şehitkamil Belediyemiz camilerimizde temizlik işlemlerinin yanında dezenfekte işlemleri de yapıyor. Sağ olsun belediyemizin cami temizlik ekibi, bugün camimizi baştan aşağı temizliyorlar. Camimizin halıları, kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Camimiz mezarlık içerisinde bulunduğundan dolayı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarımız, vakit namazlarını kılmak için camimize gelerek, daha temiz ve hijyen bir ortamda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılıyorlar. Ben, bu vesileyle Şehitkamil Belediyemize, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler