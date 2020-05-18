Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi
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Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi
18.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:26

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi

ISPARTA - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehit düştü. Şehit Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi Isparta'daki evine ulaştı. Şehidin İskender Mahallesi'nde ikamet eden eşi Secaat Çiftçi'ye acı haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin Mete isminde 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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