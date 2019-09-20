Şehit yakınlarından Vali Demirtaş'a ziyaret

20.09.2019 12:58

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatanı ve milleti uğruna canlarına feda eden şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin baş tacı olduğunu ifade etti.



Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin annesi Müzeyyen Bildirici, şehit polis memurları Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, Serkan Ağca'nın annesi Gülhan Ağca, Şehit Piyade Uzman Çavuşlar Murat Demirci'nin babası Cumali Demirci ile Selçuk Beki'nin eşi Zeynep Beki, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Demirtaş, vatanı ve milleti uğruna canlarına feda eden şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin baş tacı olduğunu dile getirdi. Sık sık şehit yakınlarıyla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Şehitlerimizin bizlere emaneti çok kıymetli ailelerinin daima yanlarındayız. Devletimizin ve milletimizin gönül kapıları şehit yakınlarımıza sonuna kadar açık" dedi.



Tüm şehitlerin kahramanlıklarıyla Türk milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşayacağını ifade eden Vali Demirtaş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Şehit yakınları ise misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA