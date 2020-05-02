Şehit yakınına doğum günü sürprizi

Bayrampaşa'da şehit yakını Hilmican Küçükkılıç'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Bayrampaşa'da şehit yakını Hilmican Küçükkılıç'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde oturan ve 2016'da Hakkari'de şehit olan Yılmaz Gündüz'ün yakını Hilmican Küçükkılıç'ın doğum günü olması sebebiyle polis ekipleri tarafından ziyaret planlandı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Küçükkılıç'ı ziyaret ederek hediye verdiler.

Ziyarette, ailenin ramazan ayı da tebrik edildi.

Kaynak: AA