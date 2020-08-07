Şehit yakını, gazi ve engelli bireylerin yolları konfora kavuşuyor Altınordu Belediyesi tarafından toplumun dezavantajlı gruplarına karşı hassasiyet gösterildiği gibi şehit yakınları ve gazilerin konforu için çalışmalar sürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından toplumun dezavantajlı gruplarına karşı hassasiyet gösterildiği gibi şehit yakınları ve gazilerin konforu için çalışmalar sürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından kentte yürütülen hizmetler sürerken, toplumun dezavantajlı grupları, şehit yakınları ve gaziler de ayrıcalıklı tutuluyor. 'Amacımız engelsiz bir şehir inşa etmek' diyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehit yakınları, gazi, engelli bireyler ve aileleri tarafından kendisine gelen taleplere kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda ulaşımda sorun yaşayan ve talepte bulunan vatandaşların yolları, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Altınordu Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile beton yol ile kaplandı. Bu kapsamda Gökömer Mahallesi'nde şehit yakını, Altınyurt Mahallesi'nde diyaliz hastası, Öceli ve Işıklı Mahallelerinde engelli vatandaşların ulaşımda sorun yaşadıkları yollar, Altınordu Belediyesi tarafından beton yol konforuna kavuşturuldu.

"Onlar bize emanet"

Birçok mahallede devam eden beton yol çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız ile ilgili olarak duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi sürekli diri tutup arttırıyoruz. Onların bize emanet olduğunu biliyor, zorluk yaşamamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda YİKOB ile iş birliği yaparak ulaşımlarının konfora dönüşmesi için beton yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok mahalle de yaptığımız çalışma ile vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit oluyoruz. Bu mutluluk hepimizin ve büyük Altınordu ailesinin mutluluğudur" diye konuştu.

Taleplerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının sevincini yaşayan aileler duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yapılan çalışmaların kendileri için büyük kolaylık sağlayacağının altını çizen aileler, gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA