Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi

KİLİS (İHA) - Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Seçime tek liste halinde giren Mevcut Başkan Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, yeniden başkanlığa seçildi.

Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, Feride Şermin Edeoğlu, Mustafa Tekkaş, Abdülkerim Hambaloğlu, Ekrem Baltacı, Mehmet Emin Kara, Uğur Mahmut Şener, Denetil kurulu üyeliklerine Abdulkadir Dellekoğlu, Deniz Öz ile Ali Çelik seçildi. - KİLİS