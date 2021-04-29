Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde yürütülen operasyonlarında, eğitimli köpekle arama yaparken teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Şehidin cenazesini, babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için Hacılar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN