Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da

Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde yürütülen operasyonlarında, eğitimli köpekle arama yaparken teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Şehidin cenazesini, babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için Hacılar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.


Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da
Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Özgür Yankaya Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehit Uzman Onbaşı Gökçe'nin cenazesi Amasya'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:34:23. #1.14#

title