Şehit Uzman Çavuş, şehit olan kuzeninin mezarının yanına defnedildi
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Şehit Uzman Çavuş, şehit olan kuzeninin mezarının yanına defnedildi

SİİRT'in Pervari ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş, şehit olan kuzeninin mezarının yanına defnedildi
02.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:26
SİİRT'in Pervari ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Aydoğan'ın cenazesi 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında düzenlenen terör saldırısında şehit düşen kuzeni  polis memuru Emre Horoz'un mezarının karşısına defnedildi. 

Pervari ilçesinde, dün gece saatlerinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın cenazesi, Siirt'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, Konya'ya oradan da Seydişehir'e getirildi. Tören, hava yağmurlu olduğu için kapalı pazar alanında, sosyal mesafe kuralarına uyularak yapıldı. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, askeri erkan, protokol üyeleri, ailesi ve sınırlı sayıda yakınları katıldı. Törende şehidin babası Hüseyin Aydoğan, oğlunu tabutuna sarılıp, "Oğlum, yavrum" diyerek ağladı. Güçlükle ayakta duran baba Aydoğan'a askerler yardımcı oldu. Yıllar önce eşinden boşanan ve yaşadığı Tekirdağ'dan gelen anne Özlem Akgül de güçlükle ayakta durabildi. Eşi Şerife Aydoğan da, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan şehit Aydoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında düzenlenen terör saldırısında şehit düşen teyzesinin oğlu polis memuru Emre Horoz'un mezarının karşısında toprağa verildi. 


- Konya

Kaynak: DHA

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