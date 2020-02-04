Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi

04.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:18

İdlib'de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı Sakarya'ya getirildi.



İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1'i teknik personel 5'i askeri personel 6 kişi şehit olmuştu. Yapılan saldırıda Uzman Çavuş Halil Demir şehit düştü. Hatay'da yapılan tören sonrası Demir'in naaşı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki evinde helallik alınması sonrasında Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Kışlasına getirildi.



Cenaze Bacıköy merkez caminde ikindi namazına müteakip kılınacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA